RESISTENCIA SECUESTRARON UNA CAMIONETA VINCULADA A UN ENFRENTAMIENTO ARMADO DURANTE UNA FUGA

El procedimiento se realizó en el microcentro de la capital chaqueña. El vehículo estaría relacionado con un presunto robo y era buscado desde principios de noviembre.

Este martes por la tarde, efectivos de la División Delitos Contra la Propiedad lograron secuestrar una camioneta presuntamente utilizada en un hecho ocurrido a comienzos de noviembre, que incluyó disparos de arma de fuego contra personal policial y daños a bienes del estado. El procedimiento se realizó cerca de las 15:00, en un garaje ubicado sobre la avenida Laprida al 200, en el marco de una investigación por “Supuesto Abuso de Armas, Atentado y Resistencia Contra la Autoridad; Daños y Supuesta Infracción al Artículo 189 bis del Código Penal”.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:15 del 2 de noviembre, cuando dos camionetas, una Volkswagen Amarok y una Ford EcoSport, se dieron a la fuga tras un robo en La Edugivis. Durante la huida, los ocupantes dispararon contra los efectivos policiales en distintos puestos de control.

Minutos después, uno de los vehículos chocó contra una estructura de alumbrado público y sus ocupantes huyeron a pie, mientras que la camioneta Amarok logró fugarse.

Luego de tareas investigativas, los agentes lograron identificar el rodado y establecer que lo habían oculto en un garaje en el centro de Resistencia, donde finalmente fue localizado. Con orden judicial, procedieron a su secuestro y constataron que presentaba daños de arma de fuego, además de roturas en la luneta trasera y otros elementos en la caja del vehículo.

El rodado fue trasladado para su resguardo y la investigación continúa para dar con la detención de los presuntos autores, quienes ya fueron identificados.

