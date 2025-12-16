CHACO SE POTENCIA COMO CENTRO ESTRATÉGICO DE ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el Centro de Acopio y Embarque de la empresa estatal Colono, ingresan diariamente entre 70 y 90 camiones con producción agrícola, lo que convierte al centro en un punto estratégico para el acopio y la logística. En ese sentido, la secretaria general de Gobierno, Carolina Meiriño señaló que se realizaron importantes inversiones para consolidar a la provincia como polo productivo y nodo de transporte, evitando que los productores chaqueños deban trasladarse a otras provincias para almacenar su cosecha.

El Centro de Acopio y Embarque, brinda una solución clave para los productores regionales

Este martes, autoridades provinciales estuvieron en el lugar, ubicado en el predio de la ex Junta Nacional de Granos, frente al Puerto de Barranqueras. El lugar fue puesto nuevamente en funcionamiento mediante una articulación entre el sector público y privado.

Actualmente, el centro recibe producción de girasol de la cooperativa Unión Agrícola Avellaneda, que es almacenada para su posterior distribución. Esta operatoria beneficia tanto a productores de Santa Fe como del interior del Chaco. Durante la recorrida, la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño, también destacó que la elección del Chaco por parte de empresas productivas demuestra una gestión responsable y una planificación que fortalece el desarrollo provincial.

Por su parte, el presidente de COLONO SA, Fernando Molina, recordó que la empresa llevó adelante durante dos años trabajos de recuperación de los silos de cemento, que cuentan con una capacidad total de almacenamiento de 100.000 toneladas de granos.

Por último, el ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik, resaltó la importancia de la asociación con la cooperativa santafesina y afirmó que representa un ingreso económico significativo para la provincia. Además, destacó que las buenas condiciones climáticas del invierno acompañaron el desarrollo de cultivos como el girasol.

Acompañaron esta recorrida, la administradora del Puerto de Barranqueras, Alicia Azula; el concejal Juan Chaussivert; Gustavo Tejeiro de Colono; y el subsecretario Orlando Morán, del Ministerio de la Producción, entre otros.

