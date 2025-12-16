DIPUTADOS FIRMÓ EN TIEMPO RÉCORD EL DICTAMEN PARA DEBATIR EL PRESUPUESTO 2026, EL PRIMERO EN LA ERA MILEI
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Hace dos años que Javier Milei gobierna con la discrecionalidad que le permite la falta de una Ley de Presupuesto, pero para 2026 presentó un proyecto propio.
“Le vamos a estar mostrando al mundo que somos un país serio, que tenemos un presupuesto, que sabemos cómo gastarlo y que lo gastamos equilibradamente en beneficio de todos los argentinos”, siguió el cordobés tras lograr las adhesiones de diputados del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo, que juntaron 28 firmas (seis en disidencia parcial) para avalar el dictamen de mayoría.
La particularidad del proyecto que obtuvo el dictamen de mayoría es que el Gobierno lo corrigió a último momento para derogar las leyes de presupuesto universitario y de emergencia pediátrica, dos normas que fueron votadas e insistidas con más de dos tercios de los votos por ambas cámaras del Congreso luego de que el presidente Javier Milei las vetara.