DIPUTADOS FIRMÓ EN TIEMPO RÉCORD EL DICTAMEN PARA DEBATIR EL PRESUPUESTO 2026, EL PRIMERO EN LA ERA MILEI

Bertie Benegas Lynch

la firma del dictamen de mayoría en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para el el tratamiento de la Ley de Presupuesto 2026, la primera que presentó el presidente Javier Milei en El oficialismo logró en tiempo récord este martes, la primera que presentó el presidente Javier Milei en sus más de dos años de mandato

Con el objetivo de lograr la media sanción de la iniciativa en la sesión especial convocada para este miércoles, el bloque liderado por el cordobés Gabriel Bornoroni logró el dictamen express en la comisión presidida por otra luminaria libertaria, Alberto “Bertie” Benegas Lynch.

“Nos da la posibilidad de saber en qué va a gastar el Estado y cómo lo va a gastar”, subrayó el titular de la bancada de La Libertad Avanza en Diputados, que ahora tiene entre sus filas a más de 90 legisladores recién asumidos.

Bornoroni aseguró además que el proyecto de Javier Milei para este presupuesto echa por tierra con el “impuesto inflacionario” al que gobiernos anteriores tenía acostumbrada a la población. “Este cambio estructural que nos da el equilibrio fiscal es que se gasta lo que ingresa. No vamos a estar gastando lo que no ingresa. Eso le da previsibilidad a todos los argentinos”, indicó.

“Le vamos a estar mostrando al mundo que somos un país serio, que tenemos un presupuesto, que sabemos cómo gastarlo y que lo gastamos equilibradamente en beneficio de todos los argentinos”, siguió el cordobés tras lograr las adhesiones de diputados del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo, que juntaron 28 firmas (seis en disidencia parcial) para avalar el dictamen de mayoría.