SALUD: RÉCORD HISTÓRICO EN DONACIÓN DE ÓRGANOS, EJE DEL ÚLTIMO COFESA DEL AÑO

Durante el encuentro, se anunció que la Argentina alcanzó en 2025 un récord histórico en procesos de donación y trasplante de órganos y tejidos, superando los registros previos a la pandemia. En lo que va del año, se realizaron 906 procesos de donación de órganos, superando los 883 alcanzados en 2019. Además, Chaco se destacó por la implementación del uso de óxido nitroso como estrategia de sedación consciente en odontología para el abordaje de pacientes con discapacidad y odontofobia.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, junto a los titulares de las carteras sanitarias provinciales, participó del último Consejo Federal de Salud (COFESA) de 2025, donde se compartieron los resultados de las políticas sanitarias priorizadas durante el año y se definieron los lineamientos de la agenda conjunta para 2026.

En cuanto a la donación de tejidos, se concretaron 1.242 procesos, cifra superior a las 1.156 donaciones realizadas durante 2024. Asimismo, se destacó que 4.497 personas recibieron un trasplante en 2025, lo que permitió salvar vidas y mejorar significativamente la calidad de vida de miles de pacientes, marcando también un récord histórico en la materia.

En el marco del COFESA, se presentó el Plan Estratégico Federal en Donación y Trasplante 2026-2028, junto con el Tablero de Análisis de Resistencia a los Antimicrobianos de la Red WHONET-Argentina, herramientas claves para fortalecer la planificación sanitaria y la toma de decisiones basadas en evidencia.

Durante la jornada, el titular del INCUCAI anunció su retiro de la función pública y recibió una placa de reconocimiento por parte del Ministerio de Salud de la Nación, en homenaje a su trayectoria y a su gestión al frente del Instituto. En ese contexto, los ministros presentes expresaron su respaldo a la continuidad del trabajo institucional a través del equipo técnico que actualmente conduce el organismo.

En relación con la aparición de un nuevo subtipo de gripe en Europa, las autoridades nacionales informaron que no se ha comprobado que la variante presente mayor gravedad clínica, y aclararon que no circula actualmente ni en el país ni en la región. Asimismo, se destacó que la campaña de vacunación antigripal 2026 comenzará en marzo, con el objetivo de reducir hospitalizaciones y casos graves.

Finalmente, el ministro Lugones realizó una mención especial para destacar la incorporación del ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Academia Nacional de Medicina y resaltó el trabajo de la provincia del Chaco, en particular por la implementación del uso de óxido nitroso como estrategia de sedación consciente en odontología para el abordaje de pacientes con discapacidad y odontofobia, alentando a otras jurisdicciones a replicar esta experiencia.

