SECHEEP MEJORA EL SERVICIO ELÉCTRICO EN EL BARRIO UCAL DE BARRANQUERAS

El Gobierno del Chaco, a través de la empresa energética Secheep, finalizó una importante obra de infraestructura eléctrica en el barrio Ucal de la ciudad de Barranqueras, que permitirá mejorar el suministro de energía a cientos de familias, comercios e industrias de la zona.

Los trabajos incluyeron la construcción de más de 1.000 metros de líneas eléctricas de media y baja tensión, la colocación de columnas de hormigón y el montaje de una nueva subestación transformadora. La obra fue ejecutada con recursos propios de la empresa provincial.

La nueva infraestructura beneficiará de manera directa a unas 150 familias del barrio Ucal y zonas cercanas. Además, permitirá mejorar el servicio de forma indirecta a otros 300 hogares, comercios y al parque industrial de la ciudad, ya que ayudará a aliviar la carga del sistema eléctrico existente.

El presidente de Secheep, José Bistoletti, destacó que esta intervención forma parte del plan de obras impulsado por el gobernador Leandro Zdero para mejorar el suministro energético en toda la provincia. “El objetivo es garantizar un mejor servicio eléctrico en cada lugar donde sea necesario”, señaló.

La obra llega en un momento clave, de cara al inicio del verano, cuando aumenta el consumo de energía. Con esta nueva subestación, se optimiza el funcionamiento de la red eléctrica y se brinda mayor estabilidad al servicio en la zona de influencia.

