RESISTENCIA: SECHEEP ELIMINÓ 31 CONEXIONES ELÉCTRICAS IRREGULARES EN EL BARRIO ALTOS DE URUNDAY

Desde la empresa Secheep recordaron que detrás de cada conexión ilegal existe un perjuicio directo para todos los usuarios que pagan su factura y advirtieron que los operativos se intensificarán durante todo 2026.

Tras una denuncia registrada durante el fin de semana, Secheep concretó este lunes un operativo en el barrio Altos de Urunday, en la zona sudoeste de la ciudad de Resistencia, donde detectó y eliminó 31 suministros domiciliarios irregulares.

La intervención se realizó en el marco del Plan de Lucha contra el Fraude Eléctrico y la Erradicación de Conexiones Clandestinas, impulsado por el Gobierno provincial a través de SECHEEP. El procedimiento estuvo a cargo de cuadrillas de la empresa, con el acompañamiento de la Policía del Chaco, y se desarrolló en sectores de la Chacra 137, tras constatarse la existencia de conexiones ilegales.

“El fin de semana tomamos conocimiento de la situación y, tras corroborarla, el lunes a primera hora nuestros operarios detectaron y eliminaron las conexiones ilegales”, señaló el presidente de SECHEEP, José Bistoletti.

PLAN DE TOLERANCIA CERO A LAS CONEXIONES ILEGALES

El operativo forma parte del Plan de Tolerancia Cero a las Conexiones Ilegales, cuyo objetivo es combatir y erradicar los suministros eléctricos fuera de norma, además de regularizar a usuarios que, por distintos motivos, se encontraban conectados de manera irregular. “Desde el inicio de nuestra gestión profundizamos estos operativos porque detrás de cada conexión irregular hay un perjuicio directo para todos los usuarios que cumplen con el pago de su factura. Además, se trata de un riesgo eléctrico que pone en peligro la vida de las personas y afecta la calidad del servicio”, remarcó Bistoletti.

UN 2026 CON MÁS OPERATIVOS

Tras un breve receso por las fiestas de fin e inicio de año, Secheep reactivó los operativos de lucha contra el fraude eléctrico en distintos puntos de la provincia. En lo que va de 2026, se realizaron procedimientos en Puerto Vilelas, Margarita Belén, Santa Inés, barrio España y en diferentes sectores del Gran Resistencia.

Como resultado de estas acciones, se detectaron y eliminaron 270 conexiones irregulares, algunas de ellas con procedimientos de fraude; se reemplazaron 34 medidores y se atendieron 94 reclamos.

Desde la empresa también recordaron que las conexiones ilegales constituyen un delito y confirmaron que los operativos de fiscalización continuarán durante todo el año, tanto en el área metropolitana como en el interior provincial.

“La lucha contra el fraude eléctrico es una tarea continua, y los resultados que estamos obteniendo demuestran el compromiso de SECHEEP con una prestación más segura, equitativa y sustentable del servicio energético”, concluyó Bistoletti.