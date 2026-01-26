FRIGOPORC A LA VENTA POR CASI USD100 MILLONES: CAIDA DEL CONSUMO Y FUERTE COMPETENCIA COMERCIAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El frigorífico Frigoporc, propiedad del empresario Oscar Korovaichuk y su familia —históricos dueños de Gaseosa Cabalgata— salió oficialmente a la venta en un contexto económico que golpea de lleno al consumo.

Se trata de una planta porcina de alta complejidad técnica, con habilitación nacional, capacidad instalada para faenar entre 700 y 800 animales diarios, salas de faena, desposte y elaboración, túneles de congelado, cámaras frigoríficas, logística propia y potencial exportador ya aprobado a nivel técnico. El paquete incluye además la reconocida fábrica de chacinados La Ucraniana, una propiedad rural de 220 hectáreas y una red de franquiciados comerciales.

Según fuentes del sector, la decisión responde a la fuerte caída del consumo interno, el corrimiento de los consumidores hacia proteínas más baratas y la mayor competencia en la distribución, con nuevos jugadores como Granja La Felicidad, del empresario Eduardo Corcia, que reconfiguraron el mercado regional.

Información de mercado indica que el precio pretendido ronda los USD 95 millones, aunque especialistas del sector aseguran que el valor real no superaría los USD 15 millones, lo que —advierten— hace difícil una venta en el corto plazo. Más que un problema productivo, el caso Frigoporc expone el nuevo escenario de la industria cárnica, donde el consumo manda y las grandes estructuras empiezan a recalcular.

