CASTELLI-PILETA PARA TODOS UNA EXCELENTE PROPUESTA PARA EL FIN DE SEMANA
Diferentes propuestas para disfrutar el fin de semana en Juan José Castelli.
Durante el sábado y domingo, la Municipalidad de Juan José Castelli abre las puertas del Natatorio Municipal “Daniel Farana”, recibiendo a cientos de vecinos y visitantes que eligen este espacio para disfrutar de una tarde distinta, con buena música, recreación y el mejor ambiente de verano .
Esta propuesta, que se renueva año tras año, se consolida como una excelente alternativa para refrescarse y compartir en familia durante los días de altas temperaturas. Cada fin de semana, el natatorio convoca a una gran cantidad de personas que llegan desde distintos puntos de la región para disfrutar de sus instalaciones.
Familias provenientes de Bermejito o, Miraflores y Misión Nueva Pompeya, que se encuentran de visita en la ciudad, también eligieron el natatorio del Polideportivo Municipal para pasar un momento agradable y de esparcimiento .
Cabe destacar que en el lugar trabaja un equipo de profesionales capacitados, garantizando los cuidados preventivos y la seguridad necesaria para que grandes y chicos puedan disfrutar plenamente de la temporada de verano.