Mar. Ene 27th, 2026

ANSES «CALENDARIO DE PAGOS DEL MARTES 27 DE ENERO»

CALENDARIO DE PAGOS DEL MARTES 27 DE ENERO

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que mañana continúan los pagos de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo e incluyen el aumento por movilidad del 2,47 por ciento. Asimismo, continúa el cronograma de la Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

Titulares con documentos finalizados en 5.

Prestación por Desempleo

Titulares con documentos concluidos en 6 y 7.

