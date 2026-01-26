ANSES «CALENDARIO DE PAGOS DEL MARTES 27 DE ENERO»
CALENDARIO DE PAGOS DEL MARTES 27 DE ENERO
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que mañana continúan los pagos de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo e incluyen el aumento por movilidad del 2,47 por ciento. Asimismo, continúa el cronograma de la Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
Titulares con documentos finalizados en 4 y 5.
Prestación por Desempleo
Titulares con documentos concluidos en 6 y 7.