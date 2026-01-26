GARCÍA: “EL CHACO ENFRENTA UNA CRISIS ESTRUCTURAL QUE LLEVA DOS DÉCADAS Y NECESITA ACUERDOS LEGISLATIVOS PARA SALIR”

El diputado provincial Joaquín García afirmó que uno de los principales desafíos de la Legislatura en el año en curso es alcanzar los acuerdos básicos necesarios para enfrentar la crisis estructural del Estado chaqueño, una situación que -remarcó- “no comenzó en 2023, sino que se arrastra desde hace casi dos décadas”.

“El Gobernador Zdero viene planteando con claridad los límites reales que hoy tiene la provincia para financiar salarios y garantizar el funcionamiento del Estado. Prácticamente la totalidad de los recursos que ingresan por coparticipación se destinan al pago de sueldos, lo que deja un margen mínimo para mejorar servicios, invertir o sostener sistemas clave como el previsional y el sanitario”, explicó García.

“Esto es responsabilidad de un modelo de 2 décadas que expandió el tamaño del Estado sin garantizar su sostenibilidad”, subrayó.

En ese sentido, recordó que desde mediados de la década del 2000 la provincia duplicó la dimensión del sector público, incorporó endeudamiento en dólares, acumuló compromisos como la deuda con CAMMESA y permitió el deterioro de empresas públicas que hoy demandan recursos permanentes para sobrevivir.

“El Chaco tiene uno de los índices más altos de empleo público del NEA, con 65 empleados cada mil habitantes, por encima de provincias vecinas. A eso se suma una recaudación propia extremadamente débil, que representa apenas el 10% de lo que se recibe por coparticipación”, detalló García.

Para el diputado radical, “el escenario legislativo obliga a abandonar discursos cómodos y asumir responsabilidades”.

QUE LA OPOSICIÓN NO SE HAGA LA DISTRAÍDA

“La oposición que hoy pretende dar lecciones de gestión debería hacerse cargo del modelo que construyó, que no se haga la distraída; reconocer sus consecuencias y aportar a los consensos necesarios para avanzar hacia un Estado económico, financiera y socialmente sustentable”, disparó.

Finalmente, García sostuvo que “hay salida”, pero advirtió que no será sencilla. “Requerirá decisiones complejas, herramientas legislativas y una mirada de mediano plazo. No hay soluciones mágicas ni atajos. Hay límites reales y una obligación política de discutir soluciones de fondo con responsabilidad y diálogo, sin mentirle a la sociedad chaqueña”, concluyó.

Relacionado