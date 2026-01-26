Mar. Ene 27th, 2026

CASTELLI: CUIDEMOS ENTRE TODOS NUESTRA CIUDAD

By Redaccion 3 horas ago
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080 
La Municipalidad de Juan José Castelli solicita a los vecinos realizar el desmalezamiento de quintas, terrenos y veredas
🧹 La limpieza de nuestro pueblo es responsabilidad de todos.
🤝 ¡Colaboremos para mantenerlo limpio, seguro y agradable!
⚠️ El Municipio estará notificando los incumplimientos y aplicando las multas correspondientes, según lo establece el Art. 72° del C.F.M 📄
💚 Entre todos hacemos un Castelli mejor

Comparte esta entrada:

Compartir en Pinterest Compartir en LinkedIn Compartir en WhatsApp Compartir en Telegram Compartir en SMS

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com