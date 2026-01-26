CASTELLI: CUIDEMOS ENTRE TODOS NUESTRA CIUDAD
La Municipalidad de Juan José Castelli solicita a los vecinos realizar el desmalezamiento de quintas, terrenos y veredas
La limpieza de nuestro pueblo es responsabilidad de todos.
¡Colaboremos para mantenerlo limpio, seguro y agradable!
El Municipio estará notificando los incumplimientos y aplicando las multas correspondientes, según lo establece el Art. 72° del C.F.M
Entre todos hacemos un Castelli mejor