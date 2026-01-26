IMPULSAR CHACO BRINDA RECOMENDACIONES PARA ARMAR Y REGISTRAR TU CV

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El gobierno provincial continúa fortaleciendo las políticas de empleo y acompañamiento a las personas que se encuentran en búsqueda laboral, brindando herramientas prácticas para mejorar la presentación del currículum vitae (CV) y facilitar el acceso a oportunidades laborales en el sector privado.

En este sentido, el programa Impulsar Chaco comparte una serie de recomendaciones claves para la correcta elaboración del CV y su posterior registro a la plataforma.

Un CV bien elaborado es clave para destacar el perfil profesional y aumentar las posibilidades de inserción en el mercado de trabajo. En este sentido, desde el programa se recomienda prestar especial atención a un diseño simple, claro y ordenado, que permita una lectura ágil de la información. Asimismo, es fundamental incluir experiencias laborales relevantes, priorizando aquellas vinculadas directamente con el puesto al que se aspira.

Otro aspecto central es el uso adecuado de palabras claves, ya que muchas búsquedas laborales se realizan mediante sistemas digitales que filtran perfiles según competencias, conocimientos у experiencia. A esto se suma la importancia de mantener coherencia visual y de estilo, evitando sobrecargar el documento у garantizando uniformidad en tipografías, formatos y colores.

Ingresá y cargá tus datos en la Plataforma

Desde Impulsar Chaco se recuerda que las personas interesadas pueden registrar su CV de manera gratuita en la plataforma oficial

www.impulsar.chaco.gob.ar,donde podrán cargar sus datos, actualizar información у postularse a las oportunidades laborales disponibles.

Esta herramienta permite vincular a los postulantes con empresas que buscan talento local favoreciendo la generación de empleo genuino en la provincia.

El programa trabaja de manera articulada con el sector privado y con distintas áreas del Estado provincial, impulsando acciones que promueven la capacitación, el empleo y el desarrollo productivo.

Impulsar Chaco sigue promoviendo la creación de más oportunidades laborales para los chaqueños.