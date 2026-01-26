LA ALFABETIZACIÓN, EJE DEL CRECIMIENTO EDUCATIVO EN EL CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Ministerio de Educación continúa el proceso sostenido de consolidación y transformación del sistema educativo, con la alfabetización integral como eje central de las políticas educativas de la gestión.

Esta estrategia se materializa a través de programas específicos, formación docente continua, evaluaciones de aprendizaje y acompañamiento a las escuelas con mayores desafíos pedagógicos.

Uno de los pilares fundamentales es la alfabetización temprana e inicial, promovida mediante el programa Red Aprende, una iniciativa de formación docente continua y gratuita que alcanza a más de 70.000 docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial. El programa ofrece trayectos formativos en alfabetización temprana e inicial, alfabetización avanzada y académica, orientados a fortalecer las prácticas pedagógicas desde los primeros años de escolaridad.

En reconocimiento a estos avances, la provincia del Chaco recibió en mayo pasado una distinción otorgada por la organización Argentinos por la Educación, que destacó el alcance y la sistematicidad de las políticas implementadas.

Dentro de estas acciones, se destacan las capacitaciones destinadas al nivel inicial y a los primeros grados del nivel primario, orientadas a brindar herramientas didácticas y metodológicas sólidas para garantizar la adquisición de habilidades de lectoescritura desde las primeras experiencias escolares. Estas instancias formativas combinan encuentros presenciales y virtuales, con acompañamiento pedagógico permanente.

En este marco, se llevó a cabo el Encuentro de Alfabetización Inicial en Lengua Qom, realizado de manera presencial en la localidad de Pampa del Indio y en modalidad virtual para docentes de Educación Bilingüe Intercultural Indígena (EBII) de toda la provincia. La iniciativa, impulsada por el gobernador Leandro Zdero y la ministra de Educación Sofía Naidenoff, promueve el fortalecimiento de la alfabetización inicial en diálogo entre el español y las lenguas maternas.

Asimismo, se fortaleció el programa Aprendo Leyendo, implementado en escuelas primarias para potenciar la enseñanza de la lectura y la escritura en los grados iniciales. Más de 9.000 docentes fueron capacitados y se distribuyeron más de 300.000 libros y cuadernillos, con el objetivo de mejorar la comprensión lectora y acompañar el aprendizaje progresivo de los estudiantes.

Como complemento a estas políticas, el Gobierno provincial desarrolló Ateneos Didácticos, espacios de intercambio profesional que promueven la reflexión sobre prácticas pedagógicas innovadoras y el fortalecimiento de la enseñanza de la alfabetización en distintos niveles educativos.

Otro eje estratégico es la implementación de las Escuelas Alfa en Red, que acompaña a 346 instituciones con mayores desafíos en alfabetización mediante recursos tecnológicos, como la provisión de tablets a estudiantes de 1°, 2° y 3° grado, y el uso de plataformas digitales para el trabajo pedagógico y evaluativo.

Para evaluar el impacto de estas acciones, la provincia realizó censos de Fluidez y Comprensión Lectora en estudiantes de 2° y 3° grado de todas las escuelas primarias, lo que permite contar con información precisa sobre los aprendizajes, detectar brechas y ajustar las estrategias educativas.

En conjunto, estas políticas reflejan un compromiso sostenido con la mejora de los aprendizajes fundamentales, posicionando a la alfabetización como una prioridad de la agenda educativa chaqueña y como base para una educación de mayor calidad y equidad.