RESISTENCIA: SAMEEP EJECUTÓ TAREAS DE MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA RED CLOACAL EN DISTINTOS SECTORES

Con el uso de un camión desobstructor de última tecnología, la empresa realizó trabajos de limpieza y desobstrucción en puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sistema cloacal y brindar una mejor respuesta a los vecinos.

Sameep llevó adelante importantes tareas de mantenimiento y saneamiento de la red cloacal en distintos sectores de Resistencia, en el marco de las acciones permanentes que desarrolla para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de efluentes y mejorar la calidad de vida de los usuarios. Los trabajos operativos continuarán este miércoles en el barrio Raota.

Las intervenciones se realizaron en las intersecciones de avenida Islas Malvinas y San Carlos de Bariloche, avenida Islas Malvinas y Carlos Paz, y avenida 25 de Mayo y Necochea. En este último sector se ejecutó el reemplazo de 100 metros de cañería cloacal y la instalación de una nueva cámara de registro, dando respuesta a pedidos efectuados por vecinos de la zona.

Estas acciones tienen como finalidad sanear las cuencas cloacales, optimizar su operatividad y prevenir inconvenientes que puedan afectar la prestación del servicio.

Las tareas estuvieron a cargo del equipo de Servicios de Sameep, integrado por operarios especializados que trabajaron con un camión desobstructor de última generación, una herramienta fundamental para el mantenimiento y la limpieza de las redes cloacales. El moderno vehículo permite absorber, desobstruir y transportar los residuos extraídos de cañerías y bocas de registro. Además, cuenta con un sistema que filtra el líquido efluente y lo devuelve tratado al sistema, reduciendo el impacto ambiental y contribuyendo al cuidado del entorno.

El vocal de Sameep, Rubén Custiniano, destacó la importancia de estas intervenciones para el sostenimiento de la infraestructura sanitaria. “Los trabajos de limpieza de cañerías y bocas de registro se realizaron con el camión desobstructor para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y mantener un ambiente sano”, señaló.

Por su parte, el gerente de Servicios de la empresa, Maximiliano San Martín, remarcó que estas acciones forman parte de una planificación integral que se desarrolla en toda la provincia. “Contar con este tipo de camiones de última tecnología nos permite atender la demanda de manera más eficiente y fortalecer el plan de saneamiento integral que Sameep lleva adelante en todo el territorio provincial”, expresó.

Desde la empresa recordaron que, además de estas intervenciones específicas, se ejecutan trabajos de mantenimiento preventivo y periódico en los distintos barrios de Resistencia y del interior provincial, con el propósito de preservar el buen estado de las redes y evitar obstrucciones que afecten el normal funcionamiento del servicio.

Asimismo, Sameep reiteró el pedido a la comunidad para realizar un uso responsable de las instalaciones cloacales, evitando arrojar residuos sólidos, aceites, trapos, plásticos y otros elementos ajenos a la red de efluentes, ya que estos materiales suelen generar taponamientos y daños en la infraestructura sanitaria.

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