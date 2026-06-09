EL POSTEO DE MARTÍN MENEM TRAS LA MUERTE DE SU SOCIO: «EVITAR ESPECULACIONES»

El posteo de Martín Menem tras la muerte de Daniel Antonio Osorio Peñaloza

El posteo de Martín Menem por la muerte de su socio

«Muerte dudosa» y misterio: qué hacía Martín Menem en la casa de su directivo fallecido

Un fuerte hermetismo y conmoción rodean al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem. Este domingo, el dirigente se trasladó de urgencia a un edificio del barrio porteño de Almagro tras confirmarse el hallazgo sin vida de Daniel Antonio Osorio Peñaloza.

Se trata de un contador venezolano de 46 años que se desempeñaba como asesor directo de Menem y director suplente de Gen Tech Argentina SA, la empresa de suplementos dietarios fundada por el legislador.

La presencia en el lugar del tercer hombre en la línea de sucesión presidencial quedó registrada en los reportes policiales de las fuerzas de seguridad que acudieron al departamento ubicado en un octavo piso de la avenida Díaz Vélez, de acuerdo con Clarín.

El reporte de emergencias que confirmó la presencia de Martín Menem

La muerte de Osorio Peñaloza se descubrió luego de que el contador pasara más de 24 horas sin responder llamados ni mensajes, una conducta que encendió las alarmas en su entorno de trabajo ya que solía contestar con extrema rapidez. Cuando un allegado con llaves del inmueble ingresó al departamento, se topó con el cuerpo y dio aviso inmediato al 911.

A los pocos minutos, el propio Martín Menem se hizo presente en la escena para seguir de cerca el despliegue policial, transformándose en una de las figuras centrales de la jornada.

«Se trataría del asesor de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, que se encuentra en el lugar», detalló de manera explícita una de las primeras comunicaciones internas de los servicios de emergencia al consignar el arribo del referente libertario al edificio de Almagro.

Investigación abierta por «muerte dudosa»

Debido a la investidura de Martín Menem y la naturaleza del hallazgo en un departamento cerrado, la Policía de la Ciudad desplegó un riguroso operativo que incluyó personal de la Comisaría Vecinal 6A, una unidad de criminalística, peritos y un médico legista.

Los primeros exámenes sobre el cuerpo de Osorio Peñaloza no arrojaron signos de violencia ni elementos que marcaran la intervención de terceras personas en el lugar, cobrando fuerza la hipótesis de un deceso por causas naturales (presumiblemente un edema pulmonar).

De todas formas, la Justicia caratuló la causa preventivamente como «muerte dudosa» y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 22 ordenó la correspondiente autopsia para despejar cualquier tipo de interrogante sobre el fallecimiento del asesor del riojano.