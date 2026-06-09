SÁENZ PEÑA INTERVINIERON ANTE DESÓRDENES EN EL MICROCENTRO Y DEMORARON A CUATRO PERSONAS

Se trata de tres personas mayores de edad y un menor, quienes fueron notificados de su situación legal.

Personal del Departamento 911 intervino este mediodía en un procedimiento realizado en inmediaciones de calles 1 y 14 de la ciudad, luego de tomar conocimiento de un presunto hecho delictivo denunciado por un ciudadano de 31 años que ingresó al Hospital «4 de Junio» con lesiones.

A partir de la información recibida, efectivos de la División Central de Despacho y Videovigilancia realizaron un relevamiento de registros fílmicos que permitió establecer que los hechos relatados inicialmente no coincidían con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

Las tareas investigativas permitieron determinar que en el lugar se había producido un desorden entre distintos grupos de vendedores ambulantes que permanecían en la zona.

Ante esta situación, efectivos de la División C.O.M., Patrulla Preventiva, Infantería y Comisaría Primera realizaron un operativo en el sector, llevando adelante averiguaciones, identificación de personas y relevamiento de información.

Durante el procedimiento, algunas de las personas involucradas comenzaron a promover nuevos desórdenes y a dificultar la labor policial, por lo que se procedió a la demora de cuatro personas por una presunta infracción a la Ley Provincial N.º 850-J.

Los demorados fueron examinados por el médico policial de turno y posteriormente puestos a disposición de la dependencia jurisdiccional para la continuidad de las actuaciones correspondiente

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