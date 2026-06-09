ARGENTINA VS. ISLANDIA POR UN AMISTOSO INTERNACIONAL: HORARIO, FORMACIONES Y TV
La Selección Argentina enfrenta a Islandia en Alabama en su último amistoso previo al Mundial 2026. Lionel Messi sumará minutos y Scaloni define el equipo.
Este martes, la Selección Argentina afrontará su último encuentro preparatorio antes del gran debut en el Mundial 2026. El elenco nacional, capitaneado por Lionel Messi, se medirá desde las 22 ante Islandia en el estado de Alabama, Estados Unidos, con el objetivo de ultimar detalles y llegar de la mejor manera a la cita máxima.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni viene de vencer por 2-0 a Honduras en Texas en lo que fue su primer ensayo formal en tierras norteamericanas. Con el debut mundialista ante Argelia programado para el martes 16 de junio, el cuerpo técnico busca dar rodaje al plantel mientras se define este miércoles al reemplazante del lesionado Leonardo Balerdi.
Islandia llega a este compromiso tras caer por 1-0 frente a Japón en su anterior presentación amistosa. El seleccionado europeo intentará volver a plantarse con firmeza ante la Argentina, emulando el histórico antecedente de Rusia 2018 cuando sorprendió al mundo al rasguñar un empate ante el combinado nacional.
Aunque en la última práctica el entrenador probó la base que perfila como titular para la Copa del Mundo, se prevé un once con variantes respecto al que venció a Honduras. Jugadores como Nicolás Capaldo y Facundo Medina cuentan con altas chances de iniciar desde el arranque en los laterales. La gran noticia gira en torno a Lionel Messi, quien dejó atrás una molestia muscular. El astro sumará minutos este martes para ganar ritmo de competencia, aunque resta definir si lo hará desde el arranque o ingresando en la segunda mitad.
Probables formaciones del encuentro
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Argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel o Nicolás Capaldo, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
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Islandia: Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.
Datos del partido: Dónde verlo en vivo, hora y árbitro
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Hora: 22:00 (hora de Argentina).
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Televisión: TyC Sports.
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Árbitro: Rosendo Mendoza.
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Estadio: Jordan-Hare Stadium, Alabama (Estados Unidos).