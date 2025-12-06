RESISTENCIA: RESTITUYERON UN CELULAR EN UN CENTRO DE SALUD

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Personal de la Comisaría Séptima Metropolitana esclareció un hecho de hurto ocurrido en el Centro de Salud del barrio Villa Libertad.



Cerca de las 03:30, una enfermera que se encontraba de turno atendió a un hombre que ingresó por dolores físicos. Minutos después de retirarse del consultorio, el sujeto abandonó el edificio. En ese momento, la trabajadora advirtió la ausencia de su teléfono Samsung A15, que había dejado sobre la mesa de enfermería.

Ante esta situación, el personal de la Comisaria Séptima intervino. Al revisar las cámaras del centro asistencial, detectaron la vestimenta gorra blanca, musculosa negra con flores blancas, pantalón capri negro y zapatillas blancas.

De inmediato, iniciaron un operativo de búsqueda. Minutos después, al patrullar por avenida Las Heras y Haití, los agentes visualizaron a un sujeto con características coincidentes. Al ser identificado, tratándose de un sujeto de 28 años, hallaron en su poder el celular sustraído, por lo que fue secuestrado formalmente.

El hombre fue trasladado a Medicina Legal y alojado en la Comisaría Séptima. Por disposición de la Fiscalía en turno, fue notificado de su aprehensión por la causa de supuesto hurto.

