GENERAL SAN MARTÍN- SOBRINO DESLEAL: SE LLEVÓ HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE SU TÍO, PERO FUE DETENIDO

Esta madrugada el personal de la comisaría local recibió una denuncia por parte de un hombre de 65 años, quien adujo que le robaron cuatro motores rotativos de su panadería.

Cerca de las 1, los uniformados tomaron conocimiento de este hecho que ocurrió en Calle Felipe Gallardo al 700 aproximadamente, por los dichos del denunciante, quien además agregó que cuenta con material fílmico de cámaras de seguridad.

Ante esto, los policías cotejaron las imágenes y pudieron establecer que quien sustrajo los elementos sería el sobrino del propietario de la panadería.

Inmediatamente, los agentes iniciaron recorridas en cercanías del lugar del hecho hasta que alrededor de las 3 de esta madrugada pudieron demorar a quien sería el autor del hecho, el mismo tenía en su poder dos motores rotativos.

Finalmente, el personal demoró a esta persona y lo trasladó a la comisaría local donde fue notificado de su aprehensión en una causa por “Supuesto Hurto”, en tanto que los elementos recuperados fueron devueltos a su dueño previa acreditación de propiedad y reconocimiento. Asimismo el personal continúa con su labor para poder dar con los motores restantes.

