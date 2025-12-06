JESÚS MARÍA: GRILLA DE ARTISTAS DEL FESTIVAL DE DOMA Y FOLKLORE 2026
La esperada edición número 60 del Festival de Jesús María ya tiene confirmada su programación oficial. El evento se desarrollará del 8 al 18 de enero de 2026, consolidándose como uno de los encuentros musicales más importantes del país y celebrando seis décadas de tradición y música popular.
Tras un récord de asistencia en la edición anterior, la organización promete un despliegue artístico que combinará figuras consagradas con nuevos talentos del folklore y la música popular argentina. A continuación, el detalle de la grilla día por día.
- Jueves 8 de enero: Jairo, Destino San Javier, Los Nombradores del Alba, Damián Córdoba, Nati Pastorutti, Decime Chango, Bien Argentino.
- Viernes 9 de enero: Los Palmeras, Q’ Lokura, Los 4 de Córdoba, Angelo Aranda, Lautaro Rojas, Di Fer Palacio.
- Sábado 10 de enero: Abel Pintos, Los Nocheros, Los Herrera, Los Trajinantes, Sant2, Mati Rojas.
- Domingo 11 de enero: Lázaro Caballero, Christian Herrera, Piko Frank, Lucas Sugo, Campedrinos, Magui Olave.
- Lunes 12 de enero: Los Tekis, La T y La M, Ke Personajes, Diableros Jujeños, Kepianco, Ceibo.
- Martes 13 de enero: Sergio Galleguillo, LBC y Euge Quevedo, Juan Fuentes, Carafea, Jessica Benavidez.
- Miércoles 14 de enero: Luciano Pereyra, La Konga, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, La Callejera.
- Jueves 15 de enero: Soledad, El Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño, Los Carabajal, Orellana Lucca, Chequelo.
- Viernes 16 de enero: Chaqueño Palavecino, El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos, Loy Carrizo.
- Sábado 17 de enero: Jorge Rojas, Ahyre, Cazzu, Ulises Bueno, Guitarreros, La Clave Trío.
- Domingo 18 de enero: Los Manseros Santiagueños, Rally Barrionuevo, Dúo Coplanacu, DesaKta2, Flor Paz, Simón Aguirre.