CUENTA REMUNERADA DEL NBCH: LA HERRAMIENTA QUE PERMITE QUE EL DINERO RINDA TODOS LOS DÍAS SIN PERDER DISPONIBILIDAD

En un escenario económico donde cada peso cuenta, comienzan a cobrar relevancia productos que permiten mejorar la administración cotidiana del dinero sin exigir conocimientos técnicos ni maniobras financieras complejas.

Entre ellos, la cuenta remunerada que ofrece Nuevo Banco del Chaco se convirtió en una opción destacada por su funcionamiento simple: los saldos generan intereses todos los días y siguen estando disponibles para usar de inmediato.

A diferencia de los instrumentos tradicionales, que suelen requerir plazos de inmovilización o decisiones de inversión específicas, este mecanismo aplica una remuneración diaria sobre el saldo visible en la app NBCH24, hasta un monto de $800.000.

El usuario no necesita realizar ninguna acción extra: no debe constituir un plazo fijo ni mover el dinero a otra sección. Los intereses se calculan de forma automática y se acreditan en la misma cuenta, lo que permite seguir utilizando el dinero para pagos, transferencias o consumos sin ninguna restricción.

Esta modalidad resulta especialmente útil para quienes cobran sueldos o jubilaciones y no gastan todo su ingreso en el mismo día, o para quienes mantienen un saldo operativo para afrontar gastos corrientes. En lugar de permanecer inmóvil, ese dinero empieza a generar un rendimiento diario que se visualiza en la app NBCH24, aportando un ingreso adicional sin cambiar los hábitos financieros.

Otro punto que explica el atractivo del producto es que no implica riesgos adicionales. La remuneración se obtiene manteniendo el dinero en la cuenta bancaria habitual, dentro de un entorno regulado, sin exposición a instrumentos volátiles y sin necesidad de asumir compromisos contractuales.

La cuenta remunerada de NBCH acompaña el proceso de transformación digital que atraviesa el sistema financiero. Su integración con la app NBCH24 permite gestionar pagos, recargas, transferencias y consultas desde el celular, con una lógica simple: operar con normalidad, pero con la ventaja de que el dinero rinde todos los días.

En un contexto en el que muchas personas buscan alternativas para que sus ingresos no pierdan valor y para administrar mejor el efectivo mensual, la cuenta remunerada aparece como una solución intermedia entre la cuenta tradicional y los productos de inversión. Una forma accesible, automática y de bajo esfuerzo para que el dinero del día a día tenga un rendimiento adicional sin perder liquidez.