POR SEGUNDA VEZ: ¿POR QUÉ VOLVIÓ A CAER DETENIDO EL ABOGADO DE EMERENCIANO SENA?

Ricardo Ariel Osuna, abogado conocido por integrar la defensa del exdirigente piquetero Emerenciano Sena en varias investigaciones, fue detenido anoche en su domicilio de Resistencia por orden de la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental. La medida se enmarca en el expediente que investiga una denuncia por presunto abigeato, a cargo de la fiscal María Emilia Rudaz.

El procedimiento se llevó adelante cerca de las 23:50 del viernes, cuando una comisión de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental, encabezada por la comisario mayor Claudia Beatriz Lucena, se presentó en la vivienda del letrado, ubicada sobre la avenida 25 de Mayo. Participaron también efectivos del Departamento Rural Metropolitano y del Departamento de Investigaciones Complejas, este último bajo la coordinación del comisario Dimas Romero.

De acuerdo con el parte oficial, Osuna fue informado de las disposiciones judiciales y expresó su intención de ponerse a disposición de la investigación. Luego fue trasladado a la División Medicina Legal y, posteriormente, se concretó la notificación formal de su aprehensión y su incorporación al expediente.

Luego de esos trámites, quedó alojado en la Comisaría 11ª de Resistencia, donde permanece detenido. La intervención policial fue informada oficialmente por la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental.

La primera detención de Osuna

La detención de Osuna ocurre nueve meses después de un episodio anterior que lo dejó 41 días tras las rejas. El 4 de marzo de 2025 fue arrestado en un operativo rural en La Leonesa , acusado de robo de ganado luego de que la policía encontrara animales denunciados como sustraídos en un campo que alquilaba en la zona.

Durante aquel procedimiento, que incluyó resistencia a la autoridad y daños en el lugar, según la investigación, los agentes también secuestraron una camioneta Toyota Hilux registrada a nombre de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, que tenía pedido judicial de secuestro .

Osuna recuperó la libertad en abril, tras ofrecer un inmueble valuado en 325 millones de pesos como fianza, una de las cauciones más altas registradas en la provincia. La Justicia le impuso entonces restricciones estrictas: prohibición de acercamiento, límites de circulación y presentaciones periódicas .