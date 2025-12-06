El abogado Pablo Vianello dio detalles del operativo con diez equipos que desplegó el Ministerio Público Fiscal en el barrio Papa Francisco para relevar información sobre la desaparición de Elvis Benítez, ocurrida hace ocho años en Resistencia. Señaló que aún no hay datos que confirmen la presencia del joven en ese lugar, y pidió que quienes tengan información se comuniquen a los teléfonos habilitados por la Justicia.

A casi ocho años de la desaparición de Elvis Benítez, el Ministerio Público Fiscal ejecutó un operativo de gran escala en el barrio Papa Francisco —ex barrio Emerenciano— para avanzar en nuevas líneas de investigación.

El procedimiento se originó a partir de la declaración de Gloria Romero, quien mencionó un rumor sobre un supuesto vínculo entre Elvis Benítez y César Sena. “El Departamento de Trata la entrevistó, dijo que ella había escuchado de un rumor de que aparentemente César Sena tenía vínculo con Elvis Benítez”, señaló el letrado en diálogo con CIUDAD TV. Desde ese momento surgieron nuevas hipótesis y comenzaron a ofrecerse testigos, algunos bajo identidad reservada, aunque “por lo pronto, nada concreto en su información, todos son dichos”.

“Hasta el momento no hay una información concluyente que diga que Elvis Benítez haya estado en el barrio de Emerenciano Sena o haya sido visto junto con Melgarejo o que tenga una relación con César Sena”, afirmó. Agregó que el relevamiento está en etapa inicial: “Descartar esa teoría es imposible porque recién el 30% del trabajo se tiene conocimiento; falta un 70% por ver qué hay y qué se pudo extraer”.

Un operativo amplio y una invitación a aportar datos

Durante el operativo fueron entrevistados todos los residentes del barrio. Se prevé que surjan nuevas declaraciones bajo reserva de identidad. Vianelo insistió en que quienes puedan aportar algún dato se comuniquen con los canales oficiales: “Es importante que aquel que tenga algún tipo de información se acerque”.

El Poder Judicial habilitó tres números para recibir datos sin intermediarios, debido a que la madre de Elvis debió cambiar su número por la cantidad de llamados recibidos. “Es mucha la gente que escribe, es mucha la gente que dice; se va a ir filtrando eso y se va a tener que corroborar que sea así en una declaración oficial”, señaló.

El abogado también mencionó el contexto social del barrio: “Evidentemente hay un miedo todavía por parte del barrio en general”, sostuvo en referencia a la condena del matrimonio Sena y su hijo por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Según explicó, algunas declaraciones describen una organización interna con rangos y normas estrictas, lo que podría generar hermetismo.

Limitaciones de la investigación original

Vianello repasó las dificultades que arrastra la causa desde 2017. Recordó que la fiscalía que inició el expediente ya no está a cargo y que la tecnología disponible en ese momento restringió pruebas clave. “El video de la cámara de seguridad del comercio de electricidad guardaba solo 24 horas. Si hubiese guardado más, hoy quizás podríamos saber si se fue con alguien o si subió al colectivo”, explicó.

El joven no usaba SUBE y no tenía celular al momento de su desaparición, por lo que tampoco fue posible reconstruir desplazamientos mediante registros electrónicos o antenas. “Se hace muy difícil avanzar si no tenés pruebas directas; tenés que empezar a indagar de manera paralela con testimonios”, dijo.

Vianello adelantó que los diez ayudantes fiscales convocados continuarán trabajando durante todo el mes. “Posiblemente sobre fin de año podamos tener alguna información fehaciente o bien corroborar o acentuar alguna otra teoría”, estimó.

También advirtió sobre la aparición de datos falsos vinculados al impacto del caso Cecilia: “Mucha gente brinda datos erróneos con el énfasis de cobrarse una recompensa”. Por eso destacó la importancia de comunicarse con las líneas oficiales: “Para que quienes están encargados filtren si la información es real o por lo menos tiene características de ser real”.

El abogado concluyó con un mensaje sobre la persistencia de la búsqueda: “Yo creo que alguien tiene que saber qué pasó y estamos esperando también eso”.