FONTANA: DOS JÓVENES FUERON APREHENDIDOS CON UN ARMA DE FUEGO

Intervino el Servicio Externo de la Comisaria Primera.



Durante la madrugada de este sábado, personal de la Comisaría Primera de Fontana detuvo a dos hombres que circulaban en motocicleta con un arma de fuego, en un procedimiento realizado sobre la avenida 25 de Mayo y calle Sarmiento.

Agentes del servicio externo realizaban recorridas preventivas cuando observaron a dos sujetos desplazándose en una motocicleta Zanella. Ante la actitud sospechosa, iniciaron un seguimiento controlado y lograron interceptarlos. En ese momento, el conductor arrojó un arma de fuego a la vereda, lo que motivó la intervención inmediata del personal.

Ambos fueron identificados como dos jóvenes del barrio Querini. En el lugar se secuestró un arma de fuego calibre .22, marca Pasper, con cachas plásticas negras, que contenía siete cartuchos en su interior; además del rodado en el que se desplazaban.

Por disposición de la Fiscalía en turno, los dos sujetos fueron notificados de su aprehensión en la causa por supuesto infracción al Artículo 189 bis del Código Penal Argentino, quedando a disposición de la Justicia.

