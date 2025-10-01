RESISTENCIA RECUPERARON UNA GARRAFA SUSTRAÍDA Y DEMORARON AL SUPUESTO AUTOR

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Efectivos del Servicio Externo de la Comisaría Tercera Metropolitana lograron recuperar una garrafa sustraída y condujeron al principal sospechoso del hecho.

La víctima había denunciado el robo el día anterior y en pocas horas los agentes resolvieron el caso.

Por disposición del fiscal en turno, se ordenó la restitución del elemento a su propietaria y se notificó al ciudadano en la causa “Supuesto Robo”. Se continúan las diligencias de rigor.

