COMISARÍA QUINTA METROPOLITANA ROBÓ UN TELEVISOR Y FUE DETENIDO HORAS DESPUÉS

Un hombre de 31 años fue detenido este miércoles tras ser sorprendido con un televisor que había sido sustraído de una vivienda del barrio Juan Bautista Alberdi. El electrodoméstico fue recuperado.

El hecho ocurrió durante la mañana, alrededor de las 7, un vecino advirtió movimientos sospechosos en una casa ubicada en la intersección de las calles Dr. Martín Goitia y Cielito. Alertado por el aviso, el dueño de la vivienda constató que desconocidos habían forzado una chapa del garaje y se habían llevado un televisor LED de 42 pulgadas.

Tras la denuncia, y gracias a la descripción aportada por testigos entre ellas, la vestimenta del supuesto autor, personal policial inició un operativo de búsqueda.

Cerca de las 15:50, efectivos de la División Patrulla Preventiva interceptaron a un hombre de 31 años, quien tenía en su poder el televisor sustraído. Fue detenido en la vía pública y trasladado a la unidad policial correspondiente.

La Fiscalía de turno dispuso su aprehensión bajo la causa de “Supuesto Robo”.

