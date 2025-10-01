Mié. Oct 1st, 2025

DIVISIÓN PATRULLA PREVENTIVA ROBÓ UN TELEVISOR Y FUE DETENIDO A POCAS CUADRAS

Ocurrió esta mañana en la intersección de Goitia y Cielito, en Resistencia.

Efectivos lograron la detención de un hombre de 31 años que minutos antes había sustraído un televisor de una vivienda. El damnificado, un hombre de 41 años, alertó a sobre el robo de un televisor Sony de 32 pulgadas.

De inmediato, los agentes realizaron un recorrido por la zona y, a pocas cuadras, interceptaron a un sujeto con similares características, quien caminaba con un televisor negro en su poder.

El sospechoso fue identificado y demorado. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría Quinta, junto con el bien secuestrado.

