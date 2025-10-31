RESISTENCIA: RECUPERARON UN TUBO DE GAS ROBADO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Ocurrió en el barrio Santa Catalina.

El hecho ocurrió en pasaje Liniers al 1300, donde una vecina denunció el robo de una garrafa de 10 kilos de su domicilio. De esta manera, manifestó su madre escuchó ruidos durante la madrugada y alcanzó a ver a tres personas conocidas del barrio retirándose del lugar con el artefacto.

Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría Duodécima, con colaboración del Departamento de Investigaciones Complejas, demoraron a uno de los sospechosos, quien tenía en su poder un tubo de gas sin poder justificar su procedencia.

Por disposición de la Fiscalía N° 2, el joven fue notificado de la causa por supuesto encubrimiento y quedó en libertad, mientras que el elemento recuperado fue entregado a su propietaria.

Relacionado