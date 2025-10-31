CASTELLI: SERVICIOS PÚBLICOS AVANZA CON LA RECOLECCIÓN DE RAMAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El área de Servicios Públicos continúa con las tareas de recolección de ramas en varios sectores de la ciudad, cerrando así el período de podas con una recorrida final en cada barrio.

🚛 En esta oportunidad, las cuadrillas de operarios trabajaron en los barrios Chacra 42, Belén, Chacra 41 y San Martín.

✅ De esta manera, el municipio realiza un repaso integral para retirar por completo las ramas de poda y mantener la ciudad limpia y ordenada. 🌿💪

