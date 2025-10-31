COMISARÍA NOVENA RESISTENCIA: QUISO LLEVAR COMIDA A UN DETENIDO Y TERMINÓ PRESO POR INTENTAR INGRESAR COCAÍNA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Detectaron que llevaba la droga oculta en un bolso con doble fondo.



Anoche, en la Comisaría Novena de Resistencia, un joven de 22 años fue detenido luego de intentar ingresar droga escondida en una bolsa con alimentos destinada a un interno.

El hecho ocurrió cerca de las 23:00, cuando el joven se presentó en la unidad policial con el fin de entregar comida a un detenido por robo. Durante la inspección, el personal de guardia advirtió un doble fondo en el bolso y halló ocho envoltorios de polietileno que contenían una sustancia blanca.

Intervino el personal de Microtráfico, que realizó la prueba de campo y confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 0,8 gramos.

Por disposición de la Fiscalía Antidrogas N° 2, el joven fue aprehendido por infracción a la Ley N° 23.737, y la sustancia fue secuestrada.

