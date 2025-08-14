RESISTENCIA RÀPIDA INTERVENCIÒN PARA RECUPERAR UNA BOMBA DE AGUA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El presunto autor quedó detenido por “Supuesta Tentativa de Robo con Escalamiento”

Hoy, al mediodía una ciudadana de 56 años, del barrio Villa del Parque, hizo una llamada de emergencia 911, aduciendo que un sujeto ingreso a su vivienda. En forma inmediata personal de la comisaría tercera metropolitana, acudieron al lugar del hecho.

Seguidamente, constataron la presencia de un hombre de 29 años, que fue demorado en inmediaciones del ilícito y en poder secuestraron una bomba de agua marca CPM150. Asimismo, la ciudadana de la vivienda, reconoció el dispositivo mecánico como de su propiedad.

Consultando con la fiscalía en turno, dispuso que el bien sea restituido a la mujer, y el presunto autor sea notificado de su aprehensión por “Supuesta Tentativa de Robo con Escalamiento” quedando alojado en la unidad interviniente

