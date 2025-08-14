ALEXIS MAC ALLISTER RECORDÓ CÓMO FUE SU SALIDA DE BOCA Y TAMBIÉN CARGÓ CONTRA RIQUELME: “NO FUE FÁCIL PORQUE EL QUE TOMÓ LA DECISIÓN ERA MI ÍDOLO”

Cinco años después de su paso por Boca, Alexis Mac Allister volvió a referirse a cómo se dio su salida del club a comienzos de 2020, cuando todavía estaba a préstamo desde Argentinos Juniors. El mediocampista del Liverpool, campeón del mundo con la Selección Argentina, brindó una entrevista al medio inglés The Players Tribune en la que repasó distintos momentos de su carrera y de su vida personal.

«Para mí era un sueño estar en Boca. Quería quedarme y disfrutar de esos seis meses más, pero como el préstamo era sin opción, los dirigentes no querían que me quedara», señaló el futbolista.

En el mismo diálogo, contó que la decisión final la tomó Juan Román Riquelme, a quien consideraba un referente futbolístico: «No fue nada fácil tener que irme de esa manera, porque la persona que tomó la decisión fue Riquelme, que era mi ídolo. Yo crecí admirándolo, porque dentro de la cancha era el mejor jugador que había. Así que imagínense lo difícil que fue vivir todo eso».

Alexis Mac Allister en un Superclásico.

La nota también recorre gran parte de su vida y trayectoria: desde la infancia en una familia futbolera, pasando por su formación como jugador, hasta el recorrido que lo llevó a ganar el Mundial de Qatar 2022 y convertirse en figura de la Premier League.

«Los futbolistas siempre decimos que tenés que hacerte hombre desde muy temprano. Quizás la gente crea que porque uno jugó en Boca, o juega en el exterior, ya está maduro. Pero por otro lado, estando solo, uno no deja de ser un chico. Un chico que llama a su mamá todos los días para preguntarle desde cómo encender el horno hasta dónde poner el detergente», relató.

También recordó momentos difíciles de ese período: «Estando solo, pasándola mal, sin jugar, te bajoneás. Muchos no lo saben, pero para las Fiestas, cuando se jugaban los partidos a puertas cerradas, yo ya tenía las valijas listas. Literalmente, ya había preparado todo. Tenía dos ofertas para irme, una de Rusia y otra de España, y ya me había hecho la idea. Mi mamá estaba en Buenos Aires y yo la llamé un día llorando: ‘No doy más. Largo todo’«.