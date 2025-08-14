Javier Milei reafirmó apoyo a Ucrania: fue invitado por Zelenski a visitar Kiev

La comunicación concluyó con una invitación formal a Milei para visitar Ucrania. Se trataría de la tercera interacción directa entre ambos mandatarios desde la llegada del argentino al poder: la primera fue en el Foro de Davos, la segunda en marzo, y la tercera en este reciente contacto.

Además, Zelenski estuvo presente en Buenos Aires en diciembre de 2023 para la asunción presidencial, un gesto que marcó desde entonces la cercanía política entre ambos gobiernos. El viaje a Kiev, de concretarse, reforzaría la posición internacional de Milei y abriría la puerta a una cooperación más amplia en un contexto global cada vez más tenso.