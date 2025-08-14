FUERTE ACOMPAÑAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DE ZAPARINQUI A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Desde la Delegación Municipal de Zaparinqui dependiente de la Municipalidad de Juan José Castelli se vienen realizando, durante todo el año, trabajos coordinados con distintos establecimientos educativos. Estas tareas incluyen desmalezado, acarreo de agua, pintura y pequeñas refacciones, fundamentales para el mantenimiento de los espacios escolares.

En esta oportunidad, la delegada municipal Mariana López acompañó los trabajos realizados en la Escuela N.º 129 «Nilda Ayende de Jepik» – Pje. El Descanso y en la Escuela – Pje. Bella Vista, Anexo Zaparinqui, donde se realizaron tareas de limpieza, mantenimiento de patios y desmalezado.

La Delegación continúa trabajando con compromiso para brindar soluciones inmediatas a cada comunidad educativa, garantizando un entorno más seguro y agradable para niños, niñas y docentes.

