EL INTENDENTE PÍO SANDER RECIBIÓ A MALENA DÍAZ, JUGADORA DEL SELECCIONADO NACIONAL DE RUGBY

El intendente de Juan José Castelli, Pío Sander, junto al secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, recibió con orgullo a Malena Díaz , jugadora del seleccionado nacional de rugby femenino, quien actualmente integra el Club Universitario de Córdoba en la categoría mayores.

Malena se encuentra de visita en nuestra ciudad, y durante el encuentro el intendente destacó su constancia, esfuerzo y pasión por el deporte , cualidades que la han llevado a crecer y consolidarse en instancias deportivas de gran nivel.

«Es una prioridad para nuestra gestión acompañar a los deportistas locales. Son hijos de Castelli, y desde el municipio apoyamos todas las disciplinas deportivas», expresó el intendente Sander.

Por su parte, Malena agradeció el constante respaldo del municipio y la posibilidad de contar con su acompañamiento en cada etapa de su carrera

