CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL: CHACO PRESENTE EN LAS PRIORIDADES PARA LA REGIÓN

Esta semana, se realizó la Asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial, encuentro que reunió a las máximas autoridades del área de las 24 provincias, junto a representantes del Gobierno Nacional con competencia en la materia.

Entre ellos estuvieron presentes: la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Secretaría de Transporte y organismos vinculados a la infraestructura vial nacional. También participaron entidades y Cámaras que representan a distintos sectores relacionados con la seguridad vial.

Durante la jornada, en la ciudad de Posadas, Misiones, el subsecretario de Seguridad Vial del Chaco y titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Federal, Rafael Acuña Agnelli, expuso sobre la necesidad urgente de unificar criterios de fiscalización a nivel nacional. Señaló que es fundamental brindar certeza a los ciudadanos al momento de ser controlados, especialmente en lo referente a la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y las licencias nacionales de conducir. Planteó además, la importancia de impulsar operativos regionales coordinados, con especial foco en el Norte Grande, a fin de aplicar criterios homogéneos en la fiscalización y control del tránsito. Uno de los ejes centrales de la asamblea fue la preocupante situación de la infraestructura vial en el norte argentino. Se presentaron las inquietudes y propuestas de distintos sectores, entre ellos la Cámara de Comercio y la Federación Económica, que advirtieron que el deterioro de las rutas impacta no solo en la seguridad vial, sino también en la actividad económica y productiva de la región.

Asimismo, se compartieron informes de siniestralidad vial y se debatieron estrategias para reducir los índices de accidentes, en un marco de trabajo conjunto entre provincias, Nación y sectores privados.

La Asamblea concluyó con el compromiso de continuar articulando políticas y acciones concretas que permitan mejorar la seguridad vial y la red de infraestructura, elementos clave para el desarrollo y la conectividad del país.

