RESISTENCIA SUSTRAJO PERTENENCIAS DE UN DOMICILIO Y LO ATRAPARON

El detenido fue notificado por “supuesto robo”.

Este jueves, los agentes de la Comisaria Decimocuarta detuvieron a un joven de 20 años por haber sustraído varios objetos de una vivienda ubicada por el barrio 28 de Noviembre.

El hecho sucedió días atrás, cuando el damnificado manifestó que salió de su domicilio y al regresar, constato que personas extrañas ingresaron a su inmueble y le sustrajeron un televisor, un equipo de música, un tubo de gas y dos juegos de sábanas.

Tras investigaciones, los efectivos tomaron conocimiento que esta persona se encontraba intentando comercializar un Smart TV y un tubo de gas por calle Brasilia y calle 3. Al llegar al lugar, el joven intentó escapar pero fue atrapado a los pocos metros.

Allì constataron que los elementos que tenía en su poder eran los denunciados como sustraídos. Procedieron a secuestrar los bienes para luego devolver a su propietario.

Finalmente, el fiscal de turno dispuso que el supuesto autor sea notificado de aprehensión por “supuesto robo”.

