RESISTENCIA OPERATIVO LINCE: TRES HECHOS ESCLARECIDOS POR LOS MOTORIZADOS

Los agentes incautaron una moto robada, esclarecieron un caso de hurto y otro de robo.

Entre las 22 de anoche y las 7 de la mañana de hoy, el personal del Cuerpo de Operaciones Motorizadas intervino en tres hechos. En uno incautaron una moto buscada por robo y detuvieron a quien la conducía. En el otro detuvieron a un hombre por el hurto de pertenencias de un baúl de una moto. Por último, aprehendieron a una mujer que habría entrado a robar a una casa.

Anoche, en la esquina de calle Dodero y Doctor Ramírez, el personal del Cuerpo de Operaciones Motorizadas demoró a un joven de 26 años que circulaba en una Zanella ZB de 110 cilindradas. El quiso escapar a pie ni bien tuvo la oportunidad, pero fue atrapado a los pocos metros. No tenía la documentación de la moto y esta fue incautada para investigar. Así descubrieron que la moto tenía un pedido de secuestro por la causa de “supuesto robo”, causa por la que el joven demorado fue detenido.

Más tarde, en la madrugada, los agentes del C.O.M. demoraron a un hombre de 30 años en avenida Sarmiento y calle Saavedra. El habría sustraído algunas pertenencias del baúl de una moto estacionada cerca del lugar y terminó detenido bajo la causa de “supuesto hurto”. Se incautó un casco y un buzo.

Por último, cerca de las 7 de la mañana de hoy, por calle Concepción del Bermejo al 800, aproximadamente, los agentes demoraron a una mujer de 25 años que ingresó a una casa después de violentar el ventiluz y sustraer varios objetos dentro de una valija. Intentó escapar de la policía, pero fue detenida a unas cuadras adelante. Se incautó el maletín con varias prendas de vestir, herramientas y utensilios de cocina. La joven terminó detenida bajo la causa de “supuesto robo con escalamiento”.

