EL INTERFLUVIO «SE INCENDIO UNA CAMIONETA FORD RANGER»
CRÍA. EL ESPINILLO *INCENDIO VEHÍCULO* 10/10/25 12:35. En Ruta 68, Paraje Miramar, se registra el incendio de una camioneta FORD RANGER 4×2, blanco, dominio JLV642, siendo el conductor PELLEGRINI ALBERTO (57) ddo. Barrio 19 de Abril de Juan José Castelli (Qom), mismo es Presidente de la Asociación Civil Pueblo Qom Reserva Grande, con sede en Comandancia Frías; acompañado por su esposa, AGUILAR ANASTACIA, (Qom) de 51 años,
Pellegrini declaró que el vehículo fue otorgado mediante Resolución N° 012/18, en convenio de comodato, por el entonces Gobernador Oscar Domingo Peppo. Que, mientras se dirigían hacia esa localidad, el vehículo comenzó a incendiarse de manera repentina. No se registraron heridos.