AGENTES VIALES DE CASTELLI INTERCEPTARON UN CAMIÓN Y UNA MOTOCICLETA BUSCADOS POR LA JUSTICIA

En los últimos días, agentes viales de Castelli dieron con un camión y una motocicleta de alta cilindrada, en operativos viales estratégicamente diseñados.

Anoche, en Tres Isletas demoraron un camión marca Hyundai, guiado por un hombre de 54 años.

Tras realizar una inspección física y visual con un perito vial consultaron en la web de la DNRPA.

Así descubrieron que tenía un pedido de secuestro a solicitud de Gendarmería, con intervención del Juzgado Federal de Sáenz Peña.

DIERON CON UNA MOTO BUSCADA POR ROBO EN BS AS

En otro operativo realizado sobre RN 95 y RP 3, en Villa Río Bermejito interceptaron una Yamaha Xtz, de 250 cc, guiada por un joven de 26 años.

Notaron que título no cumplía con medidas de seguridad otorgadas por el DNRPA, era apócrifa.

En el sistema arrojó un pedido de secuestro a solicitud de la Policía Federal del 2018, Bs As.

En ambos casos, los rodados y los conductores fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales.

