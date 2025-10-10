A DÍAS DE CASARSE, UN HOMBRE SE ENTERÓ DE QUE SU NOVIA LO ENGAÑABA CON EL CUÑADO Y PASÓ EL VIDEO EN LA BODA

Un video que muestra una escandalosa escena en una fiesta de casamiento en China se volvió viral en TikTok, obteniendo más de 6 millones de reproducciones.

La supuestamente feliz pareja hace su entrada al salón, se dirigen hasta el escenario y en un momento se voltean para ver un video. De repente, la pantalla gigante comienza a mostrar un clip no apto para niños en el cual se ve a la novia engañando a su marido.

Los invitados de los recién casados vieron con horror la escena de la novia y el cuñado de su nuevo esposo. El novio le grita a su esposa “¿Pensaste que no sabía nada sobre esto?” furioso, y ella le revolea su ramo de flores.

El video es acompañado de una leyenda: “El novio puso un video de su mujer engañándole con el marido de su hermana embarazada delante de todos”. Los comentarios no se hicieron esperar, y fueron de lo más variados. Algunos estuvieron de acuerdo con la actitud del marido engañado, mientras que otros se solidarizaron un poco con la mujer

Armando un escándalo

“Se lo merecía”, dice un comentario. Otro agregó: “La mejor de las venganzas, en frente de su familia y amigos”. Por su parte, otra persona comentó: “El novio se quedó ahí parado sabiendo el escándalo que estaba a punto de causar”. Una persona incluso expresó que reaccionaría de una manera similar: “Hubiera hecho lo mismo, 1000% confirmado”.

Algunas personas tuvieron ciertas dudas sobre la situación. Una persona expresó: “Si esto es en la fiesta, no significa que el hombre ya dijo ‘acepto’?”, mientras que otro usuario lógicamente acotó: “¿Por qué gastaría todo ese dinero en la boda?”. Algunas personas explicaron que es muy difícil recuperar lo gastado en un casamiento si ya se reservó todo.

La mujer se enfadó con su marido y le arrojó su ramo de flores. (Foto: TikTok)

La pareja llevaba saliendo dos años y se habían comprometido hacía seis meses, pudo saber un medio local. Además, la esposa habría sufrido violencia doméstica por parte de su marido. Por este motivo habría buscado consuelo en el esposo de la hermana del novio, pero la situación evolucionó y se convirtió en una infidelidad.