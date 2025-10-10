PATRULLA PREVENTIVA  EFECTIVOS DETUVIERON A UN HOMBRE BUSCADO POR LA JUSTICIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La causa salió a la luz gracias al Sistema de Gestión Biométrica.

Cerca de las 10 de la mañana, los agentes demoraron a un hombre de 33 años en la esquina de calle La Paz y avenida Hernandarias de Resistencia. En ello descubrieron que el ciudadano tenía un pedido de detención activo desde el 2 de junio de este año.

El ciudadano circulaba en una moto Gilera Smash de 110 cilindradas que también fue incautado por los agentes. Por su parte, el hombre quedó detenido y trasladado hacia la Comisaría Decimocuarta Metropolitana por razones de jurisdicción.

Relacionado