SAENZ PEÑA LO DETUVIERON POR ROBO: TENÍA PUESTAS LAS ZAPATILLAS SUSTRAÍDAS

El sospechoso intentó huir de la policía, pero fue detenido igualmente.

Esta mañana, un joven de 25 años denunció el robo de un secarropas, un inflador, un par de zapatillas, un manifold y una campera. Agentes de la Comisaría Primera de Sáenz Peña se pusieron manos a la obra con la investigación y, gracias a las cámaras de seguridad de vecinos, a la colaboración de la base 911 y a unas recorridas por el barrio San Cayetano, lograron detener al sospechoso.

El ciudadano, de 25 años, intentaba escapar de la policía a pie por unos pastizales dentro del barrio. Tenía puestas las zapatillas robadas y junto a él estaba la campera y el inflador. Todo fue incautado y se inició una causa de “Supuesto robo”. La investigación continúa para dar con el resto de elementos.

