SOLICITUD DE PARADERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Segunda Juan Jose Castelli, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de LUISA ESCOBAR, de 40 años, de 1,60 metros de altura, de contextura física robusta, tez morena, cabello lacio negro, ojos color Se le ha visto por última vez en en fecha 10/10/2025.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Segunda Juan Jose Castelli al 3644448914 o al servicio de emergencias 911.-

Relacionado