ESCUCHANDO LAS NUEVAS VOCES: POLICÍA Y SERVICIO PENITENCIARIO SE UNEN A ESCUCHAR A LOS ÚLTIMOS EGRESADOS DE LA FUERZA

Se trata de un encuentro propuesto por el Ministerio de Seguridad, para que la Policía del Chaco y el Servicio Penitenciario puedan recalcar valores y oír las voces de los flamantes agentes de policía que apenas tienen un año de antigüedad.

Esta mañana, el Ministro de Seguridad, Doctor Hugo Matkovich, en compañía del jefe de la Policía del Chaco, Comisario General ® Fernando Javier Romero y la Directora del Servicio Penitenciario Provincial, Alcaide General Gilda Maidana, abrieron un espacio de charla y debate con todo el personal de agentes recién egresados de la escuela. Esto se dio en el predio del Camping de la Policía y con la finalidad de escuchar las nuevas voces y darles entidad para su aporte a generar una mejor policía y brindar un mejor servicio. Al mismo tiempo, se buscó reforzar los valores de la institución y retransmitirlos a los nuevos agentes después de un año de haber egresado ISSP.

Además del personal de 40° curso de policías y las autoridades máximas de las instituciones de seguridad, en el evento estuvieron el Subjefe de la Policía, Comisario General Manuel Victoriano Silva; el Director Ejecutivo del Ce.A.C., Comisario General Cristian Antonio Durand; los directores generales e instructores de la Policía y del Servicio Penitenciario.

El motivo general de esta reunión fue recalcar los valores que fundan a la Policía del Chaco: “Valor, Deber y Abnegación”. “Recuerden que somos policías en todo el territorio provincial y debemos acatar en muchos casos las órdenes del servicio, de eso trata la profesión y no siempre van a cumplir servicio en la localidad de su domicilio o la vecina”, recordó el Jefe Romero al abrir el espacio de charla y debate.

