Este 9 de octubre, el intendente Pío Sander participó del acto aniversario de la EEP N° 255 “Felipe Boero”, que celebró 90 años de historia y compromiso con la educación pública

Una institución que nació incluso antes de la fundación de Juan José Castelli, y que a lo largo del tiempo ha sido un pilar fundamental en la formación de generaciones de castelenses

El emotivo acto se desarrolló en el salón de la escuela, con la cálida bienvenida de su directora Fabiana Ponce, y contó con la presencia de autoridades provinciales y locales: Diputado Juan José Bergia, Presidenta del Concejo Deliberante Soledad Rach, Secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, Concejales Cinthya Frías, Franco Tiberio y Adrián Bordón, Intendenta de Fuerte Esperanza Inés Ortega, además de autoridades eclesiásticas, docentes que pasaron por esa casa de estudio y quienes acompañaron este acontecimiento tan especial.

Durante la ceremonia, el Concejo Deliberante entregó la Declaración N° 028/25, expresando su beneplácito por la trayectoria educativa de la EEP N° 255 “Felipe Boero” .

También se reconoció a quienes dejaron huella en la historia de la institución, entre ellos la exdirectora Nélida Vasiloff de Merino, y al personal que cumple 25 años de servicio, como Gerbacio Frank y Elsa Hofstetter.

Al dirigirse a los presentes, el intendente Pío Sander expresó:

“Es un acto muy emotivo. Noventa años de historia representan el esfuerzo y el compromiso de una comunidad que apostó a la educación como herramienta de progreso. Este logro y el desarrollo de nuestra ciudad son fruto del trabajo de esta institución, de los padres, docentes y de las comisiones cooperadoras que, con sacrificio, hicieron de la escuela Felipe Boero una de las más grandes y queridas de Castelli.”

El jefe comunal destacó además que la escuela continúa sembrando las semillas del conocimiento y la esperanza, formando a las futuras generaciones de profesionales que impulsan el desarrollo de la ciudad.

“Somos una gran comunidad, una gran región que representa al portal del Impenetrable. La educación es, sin dudas, un factor fundamental para el crecimiento y desarrollo de nuestro pueblo. Gracias a todos los que construyeron esta historia.”

En este emotivo acto se entregaron presentes y reconocimientos a quienes forman parte de la historia viva de la escuela y a quienes forjaron los cimientos sobre los cuales hoy se levanta esta querida institución. Fue una noche colmada de emociones y sentimientos, donde toda la comunidad educativa celebró con orgullo estas nueve décadas de educación y compromiso

