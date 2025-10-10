RESULTADOS POSITIVOS PERSONAL DE CAMINERA: RECUPERAN CAMION Y TRES MOTOS EN OPERATIVOS VIALES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Anoche, agentes viales de Castelli en Tres Isletas demoraron un Camión marca Hyundai, guiado por un hombre de 54 años.

Al consultar en la web de la DNRPA arrojó un pedido de secuestro a solicitud de Gendarmería, con intervención del Juzgado Federal de Sáenz Peña.

En otro operativo realizado en Castelli incautaron una motocicleta marca Honda Biz de 105 cc. Tenía pedido de secuestro del 2018, a solicitud de la comisaría 1° de Castelli.

Villa Río Bermejito

Días atrás, sobre Ruta Nacional Nº 95 y Ruta Provincia Nº 3, interceptaron una motocicleta Yamaha Xtz, de 250 cc, guiada por un joven de 26 años.

Notaron que título no cumplía con medidas de seguridad otorgadas por el DNRPA, era apócrifa.

En el sistema arrojó un pedido de secuestro a solicitud de la Policía Federal del 2018.

Río Muerto

Anoche, en un operativo en conjunto entre agentes viales de Charata y Gendarmería Nacional recuperaron una motocicleta. Dieron con una honda tornado de 250 cilindradas.

La misma tenía pedido por supuesto robo del 2018, a solicitud de la Policía Federal – Buenos Aires.

Además, un perito vial constató que la numeración del motor y cuadro estaban adulteradas.

Paralelo 28

Por otra parte, demoraron el paso de un camión que transportaba 3020 kilos en muebles de algarrobo y 50 sillas plegables.

Pero constataron que no amparaba otras 50 sillas de guayaibí, por lo de dieron intervención a Bosques.

También llevaba 7 ventanas de guayaibí y unas 120 bolsas de carbón vegetal, sin guía.

Makallé

En el puesto de control el cual se encuentra sobre Ruta Nacional 16, intervinieron otra carga forestal por anomalías en la documentación.

En una camioneta marca VW Amarok llevaban 250 kilogramos de carbón, pero en la guía figuraba que la carga debía ser trasladada en otro rodado, según la guía presentada.

En ambos casos iniciaron actuaciones por supuesta infracción al Régimen Forestal Ley N° 2079 – R.

