SAENZ PEÑA DETUVIERON A UN JOVEN CON PEDIDO DE CAPTURA

El sospechoso intentó escapar al ser identificado por la Policía, pero fue alcanzado a pocos metros. Tenía una orden vigente por una causa de robo desde 2009.

Efectivos de la Comisaría Primera de Sáenz Peña detuvieron este viernes al mediodía a un joven de 25 años que tenía pedido de captura vigente por una causa de robo desde 2009.

El procedimiento se dio en calle 20 entre 7 y 9 del barrio 1° de Mayo, cuando los agentes observaron a un hombre, quien al ver a los efectivos, intentó escapar, pero fue alcanzado a pocos metros.

Tras consultar el sistema Si.Ge.Bi, se confirmó que registraba un pedido activo por “Supuesto Robo”.

Fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó detenido a disposición de la Justicia.

