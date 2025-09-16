RESISTENCIA: NOCHE DE MOTOS RECUPERADAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En distintos procedimientos recuperaron cuatro motos y una bicicleta

Los efectivos de todas las unidades policiales reforzaron la seguridad mediante patrullajes y emplazamientos de control por toda la ciudad, con la utilización del padrón unificado de motocicletas hallaron cuatro motocicletas buscadas por la justicia, ademas en una intervención inmediata recuperaron una bicicleta sustraída a un hombre.

La Comisaría Primera demoró a un conductor de 35 años que conducía una Guerrero Trip, tenía pedido de secuestro por Supuesto Robo.

En Fontana, por la avenida Augusto Rey, el Servicio Externo demoró a dos jóvenes de 14 y 17 años con una honda Wave buscada por Supuesto Hurto.

En la avenida Lavalle al 150 otro joven de 16 años fue demorado con una motocicleta Keller 110 cc que tenía pedido de secuestro por Supuesto Hurto, intervino la Comisaría Duodécima.

En Puerto Vilelas halló en la vía pública una Zanella Zb 110, buscada por causa judicial a solicitud de la Comisaría Quinta.

Además, mediante una rápida intervención, los agentes de la Comisaría Segunda recuperaron por la avenida Lavalle al 1000, una bicicleta sustraída a un hombre.

Todos los vehículos fueron secuestrados y resguardados en las unidades policiales hasta su devolución. Mientras que los demorados fueron notificados de su situación legal a disposición de la justicia.

