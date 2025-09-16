CORRIENTES: POR EL CONSUMO DE DROGAS DE SUS PADRES, UNOS NIÑOS VIVIRÁN CON SU TÍA ABUELA

La jueza sustituta del juzgado Civil y Comercial y de Familia, Niñez y Adolescencia de Monte Caseros, Amelia Itatí Olivieri, emitió una resolución que convalidó parcialmente una medida de protección excepcional en favor de dos niños de 11 y 6 años.

La medida de protección fue necesaria debido a que los progenitores de los menores se encontraban en una situación de «consumo de sustancias tóxicas».

Esta situación generaba un «descuido, abandono, riesgo y vulnerabilidad» para los niños. Ante esta grave situación, la Dirección de Protección de Niñez y Adolescencia (DiPNA) intervino para proteger a los menores, y la jueza convalidó la medida al considerar que es «idónea, razonable y proporcional».

La resolución destaca el vínculo afectivo entre los niños y su tía abuela paterna. En una audiencia de escucha, los propios niños expresaron su deseo de quedarse con ella. La magistrada valoró que la tía abuela busca «brindarles amor, cuidado y un entorno seguro».

Con esta resolución, la jueza Amelia Itatí Olivieri asegura la protección de los derechos de los niños y su estabilidad emocional.

En su resolución, la jueza estableció que el plazo para la medida excepcional de protección será de 90 días, a pesar de que la DiPNA había dispuesto inicialmente un plazo de 180 días.

Esta decisión fue tomada en concordancia con el Decreto Reglamentario N° 415/06, que establece que el plazo máximo para este tipo de medidas no puede exceder los 90 días. La jueza consideró que este límite de tiempo es crucial para asegurar la transitoriedad de la medida y garantizar una pronta resolución de la situación familiar de los niños.